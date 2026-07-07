Greenwood si è presentato ieri alla Commanderie per il raduno del Marsiglia, ma senza concentrazione. Il calciatore si è allenato normalmente, anche se si attende ancora una decisione ufficiale sul suo futuro. La sua presenza al ritiro è stata oggetto di discussione sui social network. La società non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito alla situazione contrattuale o alle motivazioni del suo atteggiamento.

2026-07-07 09:06:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere: ROMA – Greenwood è tornato ieri alla Commanderie per il raduno del Marsiglia, ma con la testa rivolta altrove. L’attaccante inglese ha risposto alla convocazione del nuovo tecnico Bruno Genesio, sostenendo i test medici e le prime prove atletiche che serviranno a preparare l’inizio degli allenamenti veri e propri, in programma da domani mattina. Una presenza dovuta, più formale che sostanziale, perché tutte le parti sono consapevoli che la sua avventura in Francia è ormai ai titoli di coda. Anche i segnali lanciati dal Marsiglia raccontano una storia ben precisa. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - CdS – Greenwood al raduno del Marsiglia con la testa altrove: si allena e aspetta la Roma

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