Il cavalcavia di Ponte al Pino a Firenze è stato smantellato utilizzando una gru da 1.600 tonnellate arrivata dagli Stati Uniti. La struttura ottocentesca, divisa in tre parti con una lama diamantata, è stata rimossa pezzo per pezzo. La rimozione ha causato interruzioni dei treni, provocando disagi e ritardi a Santa Maria Novella. La demolizione ha svelato una parte sconosciuta dell’epoca, mai vista dai cittadini dall’alto.

Dopo il taglio in tre segmenti con una lama diamantata, l’enorme gru da 1.600 tonnellate arrivata dagli Stati Uniti solleva e porta via pezzo per pezzo il vecchio Ponte al Pino a Firenze, mettendone in luce una struttura ottocentesca tanto bella quanto sconosciuta ai fiorentini, che da sopra non avevano mai avuto il privilegio di ammirarla. È il primo dei tre giorni di fuoco per la rimozione del «cavalcaferrovia». Col bis previsto tra il 26 e il 30 luglio per l’installazione del ponte nuovo. Nel primo giorno di stop della ferrovia, con l’Italia su ferro tagliata in due (e con vari guasti alle linee compreso uno a Follonica), a fronte... 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Cavalcavia di Ponte al Pino, addio alla struttura dell’800: i treni interrotti mandano tanti nel caos a Santa Maria Novella

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Milano aggiunge un tassello importante alla propria rete ciclabile con l’apertura dei primi due segmenti della pista sul Ponte della Ghisolfa, tra piazzale Lugano e il punto più alto del cavalcavia ferroviario, in entrambi i sensi di marcia #Milano #Ghisolfa x.com

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