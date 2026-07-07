A Catania, un uomo di 25 anni è stato arrestato per rapina impropria dopo aver tentato di rubare alcolici in un supermercato. Durante il tentativo di furto, ha minacciato con un coltello un addetto alla sicurezza. La polizia ha fermato il 25enne poco dopo, in seguito alla segnalazione dell’incidente. L’uomo è stato condotto in commissariato e sono in corso le procedure per il processo.

Un arresto per rapina impropria a Catania, dove un 25enne straniero è stato individuato e fermato dopo aver minacciato con un coltello una guardia giurata durante un furto in un supermercato. L’uomo avrebbe agito per assicurarsi la fuga dopo aver sottratto alcune bottiglie di alcolici, per un valore di 70 euro, dal punto vendita di piazza Santa Maria di Gesù. La ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato quando una guardia giurata, in servizio presso un supermercato di Catania, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine tramite il numero unico di emergenza. L’uomo, un 25enne di origine straniera, sarebbe entrato nel negozio e avrebbe prelevato dagli scaffali alcune bottiglie di alcolici, nascondendole in un sacchetto con l’intento di non pagarle. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Catania, terrore al supermercato: ruba alcolici e punta un coltello contro l'addetto alla sicurezza

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