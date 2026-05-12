Gli studenti di Isernia sono scesi in piazza insieme alle madri per manifestare contro la possibile chiusura del Punto Nascita dell’ospedale Veneziale. La mobilitazione si è concentrata sulla preoccupazione riguardo alle conseguenze della chiusura sulla popolazione locale, in particolare sulla demografia del territorio. La protesta ha coinvolto diverse fasce della comunità, evidenziando un fronte compatto contro la decisione annunciata.

? Punti chiave Come influirà la chiusura del Veneziale sulla demografia del territorio?. Perché gli studenti si sono uniti alle madri in questa protesta?. Quali saranno le conseguenze pratiche per le donne dei borghi vicini?. Chi deciderà l'esito del nuovo piano operativo sanitario regionale?.? In Breve Chiusura legata al nuovo programma operativo sanitario del Veneziale. Rischio spostamento forzato di madri e famiglie fuori dal capoluogo. Impatto demografico negativo sui borghi e frazioni del comprensorio isernino. Protesta unisce studenti e madri contro la centralizzazione dei servizi sanitari. Centinaia di studenti hanno occupato le vie del capoluogo isernino questa mattina per manifestare contro la chiusura del Punto Nascita del Veneziale, un presidio sanitario fondamentale per l’intera comunità locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Isernia, studenti in piazza: no alla chiusura del Punto Nascita

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