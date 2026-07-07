A Castellabate sono iniziate le riprese del sequel di “Benvenuti al Sud”, con Claudio Bisio presente sul set insieme a Alessandro Siani. Nel borgo cilentano, dove tutto è partito 17 anni fa, Bisio ha ricevuto la cittadinanza onoraria. La cerimonia si è svolta con uno scatto condiviso sui social, che mostra l’attore nel luogo simbolo della produzione. La produzione continuerà nel territorio per le riprese del film.

Uno scatto condiviso sui social nel borgo cilentano dove tutto è iniziato 17 anni fa. Claudio Bisio ha suggellato così l’inizio riprese del sequel “Benvenuti al Sud”, set condiviso con Alessandro Siani. “Ritrovare Castellabate dopo 17 anni”, aveva scritto per raccontare l’emozione del ritorno in un luogo che ha consacrato con la sua partecipazione cinematografica e che viceversa, a lui ha dato tanto. Intanto il Comune di Castellabate si prepara a un doppio appuntamento. Sabato 11 luglio 2026, alle 20:30, il Castello dell’Abate farà da cornice alla cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria a Claudio Bisio. Un riconoscimento a chi, con il cinema, ha messo il paese sulla mappa nazionale e internazionale. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Castellabate premia Claudio Bisio: cittadinanza onoraria per il sequel “Bentornati al Sud”

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