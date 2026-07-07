La cosa più sorprendente del caso Balogun non è che Donald Trump abbia telefonato a Gianni Infantino. D’altra parte siamo nel 2026, un’epoca in cui la realtà non basta più: bisogna sempre riscriverla, confezionarla e venderla. Succede nel calcio, dove una telefonata può sospendere una squalifica. Succede nella politica, dove mentre una tragedia continua a consumarsi davanti agli occhi del mondo, il presidente americano può trasformare con l’intelligenza artificiale una terra devastata in un resort di lusso. Succede anche nella gestione del consenso quotidiano, dove persino un megaconcerto può diventare un trofeo da esibire, peraltro lasciando fuori dall’inquadratura chi lo ha reso possibile. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Caso Balogun: così nel calcio si è rotta l’illusione della regola uguale per tutti

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World Cup fans question FIFA's Balogun suspension U-turn.

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Temi più discussi: Caso Balogun, Trump: Usa-Belgio come il voto nel 2020. Infantino: La Fifa non si fa condizionare; Trump e la squalifica revocata a Balogun: Sì, con Infantino ho parlato io. Il rosso non c'era, l'arbitro è sospetto. Ira della Uefa: Superata una linea rossa. Il presidente Fifa: I nostri organi sono indipendenti. Respinto il ricorso del Belgio; Trump chiama, Infantino esegue: ecco la norma che ha salvato Balogun; Infantino rivela la telefonata con Trump sul caso Balogun: È così che funziona la FIFA.

Il #Belgio torna a punzecchiare dopo il #casoBalogun, rilanciando sui social con un messaggio diretto e provocatorio. #RibaltateQuesto!: la nazionale belga risponde così alle critiche, mostrando orgoglio e carattere dopo le ultime polemiche. #calcion x.com

Stati Uniti (3) - Paraguay Balogun (45+3) reddit

Infantino rivela la telefonata con Trump sul caso Balogun: È così che funziona la FIFAIl presidente della FIFA è intervenuto pubblicamente per difendere la Federazione e l'indipendenza degli organi disciplinari ... fanpage.it

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