Il quartiere più richiesto per l’acquisto di case è Ponte Abbadesse, mentre il centro città risulta meno attrattivo per gli acquirenti. I prezzi delle abitazioni sono elevati, rendendo l’acquisto difficile per molti. Stipendi stagnanti e mutui con condizioni difficili da ottenere contribuiscono alla ridotta accessibilità del mercato immobiliare. La domanda si concentra in aree dove i costi sono più contenuti rispetto alle zone centrali.

‘Il sogno di comprare casa’: un desiderio di tutti trasformato in un lusso per pochi. Tra stipendi fermi, mutui inarrivabili e prezzi alle stelle, per molti quel sogno rimane chiuso in un cassetto. Ma quanto costa comprare casa a Cesena? Dipende. I prezzi variano da zona a zona. Le zone più richieste hanno un prezzo (nel nuovo) che sfiora i 3.300 euro al metro quadrato, mentre nelle zone meno richieste si abbassa a 2.400 euro al metro quadrato (sempre per il nuovo nella massima classe energetica). Ma dietro queste cifre si nasconde una geografia immobiliare molto più articolata, con differenze significative tra quartieri e comuni della provincia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Casa, i quartieri più richiesti: "Il centro è meno attrattivo. Ponte Abbadesse al top"

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