I Vigili del fuoco hanno forzato la porta di un'abitazione a Carvico dopo aver ricevuto una richiesta di soccorso, trovando una donna morta e un’altra in stato confusionale. La donna deceduta era in casa da circa cinque giorni, secondo quanto riferito. I carabinieri, intervenuti successivamente, avevano l’idea di soccorrere due donne rimaste bloccate, ma all’interno hanno trovato solo la donna in vita e il corpo senza vita dell’altra.

Quando i carabinieri hanno forzato la porta credevano di portare aiuto a due donne bloccate in casa. Invece ne hanno trovata una morta e l’altra in stato confusionale. È una situazione di grande fragilità quella in cui si è sviluppato il dramma dei giorni scorsi a Carvico. In un appartamento di via Monte Giglio vivevano una donna di 86 anni e la figlia di 60, che potevano contare solo sulla pensione dell’anziana; l’affitto era pagato da un amico di famiglia. Ma erano comunque seguite dai servizi sociali del Comune di Carvico e anche da quelli di Azienda Isola, che si occupa dei servizi alla persona dei paesi della zona. I loro Custodi sociali avevano stretti rapporti con le due donne, che oltre a visitare chiamavano spesso proprio per sincerarsi delle loro condizioni. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Carvico, in casa con la madre morta: «Deceduta da cinque giorni». I Vigili del fuoco forzano la porta di ingresso

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