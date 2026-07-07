Dal 3 agosto 2026, la carta d’identità cartacea non sarà più valida per l’espatrio in Europa, in base a un regolamento europeo. La nuova normativa prevede che il documento temporaneo, rilasciato prima di questa data, continuerà a essere valido fino alla scadenza, ma solo per un massimo di tre anni. Dopo questa data, sarà obbligatorio avere una carta d’identità elettronica o un passaporto per viaggiare all’estero. La validità delle carte provvisorie emesse prima del 2026 sarà soggetta a specifiche regole.

La fine della vecchia carta d’identità cartacea per i viaggi all’estero è ormai alle porte: dal 3 agosto 2026 il documento non sarà più valido per l’ espatrio in applicazione del regolamento europeo 20251208. La scadenza ha di conseguenza provocato un forte aumento delle richieste della Cie (Carta d’identità elettronica), con tempi di attesa molto lunghi in numerosi Comuni. Per evitare che chi ha necessità di partire resti senza un documento valido, il decreto legge 1082026 introduce una soluzione temporanea: la carta d’identità provvisoria, destinata ai casi di urgenza. Chi può ottenere il documento di identità provvisorio. La circolare inviata ai Comuni chiarisce che, come detto, dal 3 agosto 2026 la carta d’identità cartacea non potrà più essere utilizzata per l’espatrio. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Carta d’identità provvisoria per l’espatrio: validità, durata e regole dopo il 3 agosto

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