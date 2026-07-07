Carenza di lavoratori nelle aziende | Bergamo risponde con contratti più stabili e azioni mirate su under 30 e over 60

A Bergamo, sono state adottate misure per contrastare la carenza di lavoratori, includendo contratti più stabili e interventi specifici su giovani under 30 e over 60. Nonostante la crescita occupazionale sia rimasta quasi invariata, il mercato del lavoro industriale ha mostrato un elevato livello di turnover.

La crescita occupazionale è stata sostanzialmente nulla, ma all’interno di un mercato del lavoro dove il turnover nel settore industriale ha conosciuto un sensibile calo è stata la qualità contrattuale a fare la differenza: i numeri complessivi, tradotto, sono rimasti stabili, ma è aumentata l’incidenza dei contratti permanenti a tempo indeterminato, anche tra i lavoratori più giovani. È quanto emerge dall’Indagine sul Lavoro 2026 del Sistema Confindustria, realizzata su dati riferiti al 2025 e arricchita, per la Lombardia, dalle risposte di 763 aziende, di cui 95 bergamasche, rappresentative di oltre 18.000 lavoratori. L’indagine, che ogni... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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