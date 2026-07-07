Career Day alla Baker Hughes di Talamona | un’occasione per i neo diplomati della Valtellina

Notizia in breve

Durante il Career Day presso la sede di una multinazionale a Talamona, sono stati presentati ai diplomandi e neodiplomati degli istituti tecnici e professionali della provincia di Sondrio, con indirizzi in meccanica, meccatronica, energia, manutenzione e assistenza tecnica. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e giovani in cerca di opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Sono stati illustrati i percorsi di formazione e le possibilità di tirocinio offerte dall’azienda.