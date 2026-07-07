Career Day alla Baker Hughes di Talamona | un’occasione per i neo diplomati della Valtellina
Durante il Career Day presso la sede di una multinazionale a Talamona, sono stati presentati ai diplomandi e neodiplomati degli istituti tecnici e professionali della provincia di Sondrio, con indirizzi in meccanica, meccatronica, energia, manutenzione e assistenza tecnica. L’evento ha visto la partecipazione di studenti e giovani in cerca di opportunità di inserimento nel mondo del lavoro. Sono stati illustrati i percorsi di formazione e le possibilità di tirocinio offerte dall’azienda.
Sondrio, Un’opportunità interessante per diplomandi e neodiplomati degli istituti tecnici e professionali della provincia di Sondrio, con particolare riferimento agli indirizzi di meccanica, meccatronica, energia, manutenzione e assistenza tecnica. Baker Hughes, azienda di tecnologia al servizio dell’energia e dell’industria, organizza venerdì 10 luglio, dalle 9 alle 17.30, un Career Day presso il proprio stabilimento di Talamona, in via Roma 32. L’obiettivo è favorire l’incontro tra l’azienda e i giovani talenti della provincia, a supporto del piano di assunzioni previsto per il biennio 2026-2027, con possibili inserimenti full-time a partire da settembre 2026. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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