Capri anticipazioni 6 luglio | Vittoria incalza Reginella arriva il piccolo Nicola

Da movieplayer.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 6 luglio, Vittoria incalza Reginella per ottenere chiarimenti sul suo passato. Scapece denuncia un ristorante di Villa Isabella. Nel frattempo, il piccolo Nicola arriva e provoca un cambiamento, costringendo Massimo a prendere una decisione importante.

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Vittoria continua a cercare risposte sul suo passato e mette alle strette Reginella. Intanto Scapece denuncia il ristorante di Villa Isabella e l'arrivo del piccolo Nicola costringe Massimo a una scelta difficile. Dopo anni di attesa, i fan di Capri possono finalmente esultare. Da giovedì scorso, su Rai 1, sono iniziate le repliche della storica fiction, andata in onda per la prima volta nel 2006 e trasmessa fino al 2010 per un totale di tre stagioni. Le vicende degli abitanti di Villa Isabella e della famiglia Galiano tornano a tenere compagnia al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 14:05 alle 16:00. Ogni giorno vengono trasmessi due episodi. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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