Due uomini, padre e figlio, sono stati condannati a pagare 8.000 euro ciascuno, per un totale di 16.000 euro, per aver trascinato un cane con un’auto lungo una strada provinciale nel Barese. L’episodio risale a gennaio 2025 e si è verificato a Cassano Murge. La condanna è stata decisa dopo che un video ha documentato l’evento, mostrando il cane legato all’auto mentre veniva trascinato per diversi metri.

Sono stati condannati a pagare una multa complessiva da 16mila euro i due uomini, padre e figlio, che nel gennaio 2025 - come testimoniato da un video - hanno trascinato il loro cane con l'auto, lungo la provinciale che collega Cassano delle Murge ad Altamura, nel Barese. È quanto fa sapere la Lega antivivisezione (Lav), spiegando che «il Tribunale di Bari ha accolto la richiesta di applicazione della pena formulata dagli imputati e ha emesso una sentenza di patteggiamento applicando a ciascuno una multa di 8mila euro e condannandoli al pagamento delle spese legali sostenute dalle parti civili costituite», tra cui c'è l'associazione animalista. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Cane legato all'auto e trascinato per metri, orrore a Cassano Murge: i due ex padroni dovranno pagare ottomila euro a testa

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