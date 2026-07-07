Il campus scolastico di via Mandela è circondato da asfalto e cemento, con poche aree verdi rimaste. Il progetto degli studenti, che prevedeva spazi più aperti e sostenibili, sembra essere stato ignorato. Un biologo e docente del liceo Leonardo da Vinci ha espresso forti critiche contro le decisioni dell’amministrazione comunale riguardo alla gestione della mobilità e dell’ambiente nella zona.

"Assediato da asfalto e cemento il campus scolastico di via Mandela". David Fiacchini, biologo e docente del liceo Leonardo da Vinci, firma una dura critica all’amministrazione comunale e alle sue politiche sulla mobilita e ambientali. Parte dal fatto che "sono passati oramai quasi otto anni dall’idea dei liceali di realizzare una sorta di parco scientifico recuperando l’area incolta tra via Mandela e il pattinodromo comunale, e ristrutturando l’edificio rurale attiguo al giardino della scuola come “casa delle scienze“", passando "per la più recente e pluripremiata proposta progettuale di depaving, con mini-isola pedonale a tutela degli studenti e delle studentesse in ingresso e in uscita dal liceo e dalla scuola media Annibal Caro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Campus scolastico nel cemento: "Ignorato il progetto dei ragazzi"

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