Firenze, 7 luglio 2026 – Il Comune di Firenze e l' Asd Dopolavoro Ferroviario (Dlf) hanno trovato un'intesa per assicurare la continuità sportiva della società. Gli allenamenti resteranno nell'impianto di via Paisiello, mentre le partite ufficiali saranno disputate al Paganelli. Il Comune è stato spiegato ha inviato “numerose comunicazioni alla direzione patrimonio del Dlf nazionale, senza ottenere risposte”. Sono stati inoltre attivati “contatti anche attraverso Ferrovie dello Stato nel tentativo di individuare un interlocutore che possa affrontare la situazione”. La soluzione è stata condivisa anche con le società Euro Calcio e Laurenziana, che utilizzano il campo Paganelli e hanno manifestato la propria disponibilità a collaborare per consentire il regolare svolgimento dell'attività agonistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Campo del Dlf, il Comune garantisce la continuità dell'attività sportiva

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