Camion sfonda la barriera e piomba sul cantiere in A10 durante la notte | gravi due operai al lavoro ad Albisola

Notizia in breve

Durante la notte tra lunedì e martedì, un camion ha sfondato la barriera di sicurezza e si è schiantato su un cantiere sull'autostrada A10 in Liguria, in direzione Ventimiglia. L’incidente è avvenuto intorno alle 3:00 e ha coinvolto due operai che si trovavano al lavoro. Entrambi sono rimasti gravemente feriti e sono stati soccorsi sul posto. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per i soccorsi e la rimozione del veicolo.