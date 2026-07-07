Camion sfonda la barriera e piomba sul cantiere in A10 durante la notte | gravi due operai al lavoro ad Albisola

Da fanpage.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante la notte tra lunedì e martedì, un camion ha sfondato la barriera di sicurezza e si è schiantato su un cantiere sull'autostrada A10 in Liguria, in direzione Ventimiglia. L’incidente è avvenuto intorno alle 3:00 e ha coinvolto due operai che si trovavano al lavoro. Entrambi sono rimasti gravemente feriti e sono stati soccorsi sul posto. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa per i soccorsi e la rimozione del veicolo.

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Il terribile incidente stradale durante la notte tra lunedì e martedì, intorno alle ore 3:00 di oggi 7 luglio lungo l’autostrada A10 in Liguria, nella carreggiata in direzione Ventimiglia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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