Un calendario dell’813 scoperto confronta le date convenzionali con i fenomeni celesti e mostra uno scarto di tre giorni nell’anno solare. Il manoscritto, conservato in un archivio, evidenzia differenze tra il calendario tradizionale e le osservazioni astronomiche dell’epoca. La scoperta riguarda un sistema di datazione che si discosta da quello attuale, suggerendo variazioni nelle pratiche di calcolo del tempo in quel periodo.

Scoperto un calendario dell’813 che mette a confronto le date convenzionali con quelle dei fenomeni celesti. Si tratta di un manoscritto, custodito a Firenze nella Biblioteca Medicea Laurenziana, che quantifica e corregge uno scarto di tre giorni tra il calendario giuliano e l’anno solare, ben 700 anni prima che il problema venisse risolto nel 1582 con la Riforma Gregoriana. I suoi compilatori, dimostrando già all’inizio del IX secolo di saper misurare con precisione gli errori del calendario giuliano, avevano capito che il sistema cronologico allora in uso non seguiva con precisione il moto reale del Sole. Secondo i loro calcoli le date dei fenomeni celesti risultavano, infatti, anticipate di circa tre giorni, rispetto a quelle ufficiali indicate nel calendario giuliano. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Calendario dell’813: c’è uno scarto di tre giorni nell’anno solare

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scoperto calendario dell'813: l'errore individuato 7 secoli prima della riforma gregoriana

Notizie e thread social correlati

Errore nel calendario: Firenze lo capì sette secoli prima della Riforma Gregoriana. La prova in un manoscritto dell’anno 813Un manoscritto del 813 rivela che Firenze aveva già compreso l’errore nel calendario sette secoli prima della riforma gregoriana.

Calendario scolastico 2026-2027 in Lombardia: l’anno (quasi) senza ponti. Inizio, fine e giorni di vacanzaLe famiglie stanno già pianificando la prossima stagione scolastica, anche se l’anno in corso non si è ancora concluso.

Temi più discussi: Scoperto manoscritto dell’813 che corregge il calendario giuliano; Una scoperta riscrive la storia del tempo: un calendario dell’813 anticipa di secoli la riforma gregoriana; Scoperto un calendario dell'813, correggeva già l'anno solare di 3 giorni; Scienza, errore nel calendario? Firenze lo capì sette secoli prima.

Calendario dell’813: c’è uno scarto di tre giorni nell’anno solareScoperto un calendario dell’813 che mette a confronto le date convenzionali con quelle dei fenomeni celesti. Si tratta di un manoscritto, custodito a Firenze nella Biblioteca Medicea Laurenziana, che ... romadailynews.it

Scoperto un calendario dell’813 che quantifica uno scarto di tre giorni nell’anno solareIl manoscritto mette a confronto le date convenzionali con quelle dei fenomeni celesti, rivelando grande accuratezza nel computo del tempo. secolo-trentino.com