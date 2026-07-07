Le temperature superano i 41 gradi, segnando un ritorno del caldo estremo dopo una breve fase di instabilità. Nei prossimi giorni, gran parte dell’Italia e dell’Europa affronteranno un’ondata di caldo afoso, con valori in rapido aumento. Le condizioni di disagio saranno più evidenti nelle grandi città, dove il caldo si farà sentire maggiormente. Le previsioni indicano che questa fase si protrarrà nei prossimi giorni.

Dopo la breve parentesi di instabilità che ha concesso una tregua dal caldo, l’estate torna a mostrare il suo volto più estremo. Nei prossimi giorni l’Italia e gran parte dell’Europa dovranno fare i conti con una nuova fase di caldo afoso, caratterizzata da temperature in forte aumento e condizioni di disagio soprattutto nelle grandi città. Caldo afoso: arriva una nuova ondata con picchi oltre 40 gradi. Il ritorno dell’ alta pressione sarà il protagonista dei prossimi giorni. Dopo il passaggio perturbato delle ultime ore, l’ anticiclone delle Azzorre e le masse d’aria molto calde in risalita dal Nord Africa favoriranno una nuova escalation termica. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Caldo estremo, temperature oltre 41 gradi: ecco quando

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Caldo record in arrivo: temperature fino a 36 gradi, l'anticiclone (anomalo) dall'Atlantico

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