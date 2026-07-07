Caldo estremo Alleanza Verdi Sinistra lancia l’allarme | Le città non sono pronte alla crisi climatica

Le ondate di calore più frequenti e intense stanno evidenziando come le città non siano preparate ad affrontare la crisi climatica in corso. Le condizioni climatiche estreme non sono più considerate eventi temporanei, ma segnali di una situazione che richiede interventi concreti nelle politiche pubbliche. La frequenza e la severità di queste ondate di calore indicano una trasformazione delle condizioni ambientali che necessita di risposte adeguate.

Le ondate di calore sempre più frequenti e intense non possono più essere considerate emergenze temporanee. Sono la manifestazione più evidente di una crisi climatica in atto che richiede un cambio di passo nelle politiche pubbliche. “Quello che stiamo vivendo conferma che la crisi climatica è una realtà che sta cambiando il modo in cui viviamo le nostre città e non più un rischio futuro”, ha dichiarato Burani. “Le conseguenze ricadono sulla salute delle persone, sulle condizioni di lavoro, sulla qualità dello spazio pubblico e colpiscono soprattutto chi è più fragile. Non possiamo limitarci a gestire l’emergenza ogni estate: dobbiamo progettare città capaci di adattarsi a un clima che è già cambiato. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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