Calciomercato Roma c’è l’offerta per Greenwood

La Roma sta preparando un’offerta da circa 45 milioni di euro per acquistare l’attaccante del Marsiglia. La società sta definendo gli ultimi dettagli prima di presentare la proposta al club francese. La cifra proposta è sufficiente a superare la concorrenza di altri potenziali acquirenti.

La Roma è pronta a fare un’offerta per Mason Greenwood, attaccante del Marsiglia. Il club giallorosso sta definendo gli ultimi dettagli dell’offerta da presentare al club francese: la proposta dei giallorossi si aggira intorno ai 45 milioni di euro, cifra in grado di eliminare la concorrenza. La Roma intende chiudere l’accordo il più presto possibile, così da anticipare gli altri club e assicurarsi un ottimo acquisto per il reparto offensivo. Accordo trovato con la Roma, ma c’è l’Atletico Madrid. La società capitolina ha già contattato il giocatore e il suo entourage: pare che il classe 2001 sembri entusiasta del progetto romanista, inoltre la possibilità di diventare una figura centrale nell’attacco giallorosso lo attira molto. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

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Calciomercato, pronta l'offerta per Greenwood

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