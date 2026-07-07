calciomercato juventus pellegrino del parma in orbita bianconera

Il direttore sportivo del Parma sta lavorando su diverse trattative di mercato, con particolare attenzione alla Juventus. Dopo aver concluso l'acquisto di Ekhator, il club sta valutando la possibilità di cedere alcuni giocatori e di rafforzare l'organico con nuovi acquisti. Tra i nomi monitorati ci sarebbe anche Pellegrino, centrocampista del Parma, che potrebbe entrare nelle trattative con i bianconeri. Nessuna ufficialità è stata comunicata finora.

Il ds Carnevali continua a lavorare sodo su alcune trattative che riguardano acquisti e cessioni della Juventus. Dopo l’arrivo di Ekhator, l’ex dirigente del Sassuolo spera di centrare il colpo per il ruolo di centravanti titolare dopo l’addio amaro di Vlahovi? e, in queste ultime ore, circola l’indiscrezione secondo cui l’attaccante del Parma Mateo Pellegrino sarebbe nel mirino bianconero. Juventus-Parma: Pellegrino nuovo protagonista della trattativa dopo Daffara. Come riportato da Tuttosport, la Vecchia Signora segue le sue tracce, valutando il suo rendimento in A per decidere il futuro centravanti del club torinese. Dopo la cessione di Daffara proprio ai crociati, si instaurerebbe dunque una nuova trattativa tra i due club, con il mister Luciano Spalletti desideroso di poterlo allenare già in fase di ritiro precampionato. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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