Calciomercato Juventus-Mateo Pellegrino contatto col Parma - Frenata Muharemovic speranza Brahim Diaz insidie per Kessie e Rumor bianconeri

La Juventus ha contattato il Parma per Mateo Pellegrino. Muharemovic è in stallo, mentre la trattativa per Brahim Diaz procede. Kessie trova ostacoli, e ci sono voci sui possibili movimenti dei bianconeri. Il Milan ha fatto un passo per Raum dalla Germania. La Lazio valuta Gila per sbloccare una trattativa. L'Inter si concentra su Khalaili e sul duello con il Como per Chalobah. Mancini avrebbe ricevuto un'offerta per un ex giocatore del Manchester City.

Calciomercato Milan-Raum, una freccia dalla Germania. Gila, la chiave per sbloccarlo con la Lazio. Inter: Khalaili, la verità sul contropiede del Como (e sul duello per Chalobah) - Attenzione a Mancini, offerto un ex Manchester City e. Rumor rosso-nerazzurri Calciomercato Juventus-Mateo P. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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