Calciomercato Inter LIVE | Frattesi aspetta la Juve fiducia per Khalaili

Frattesi attende una chiamata dalla Juventus, mentre il club ha fiducia in Khalaili. Sono in corso trattative di calciomercato, con incontri e indiscrezioni che emergono in tempo reale. L'Inter continua a seguire le proprie operazioni di mercato senza sosta.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. ime calciomercato Inter – DOMENICA 06 LUGLIO Khalaili verso l’Inter, il Como smentisce un possibile inserimento. 🔗 Leggi su Internews24.com

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CALCIOMERCATO INTER :CEDE FRATTESI SI GARANTISCE JONES

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