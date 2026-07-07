Mattia Rinaldini è stato nominato nuovo Direttore sportivo del Faventia, squadra di Prima categoria. Ex calciatore professionista, Rinaldini vanta oltre vent’anni di esperienza nel calcio ai massimi livelli. La società ha annunciato l’ingresso del nuovo dirigente, sottolineando il suo background nel mondo del calcio. La nomina si inserisce in un progetto di rafforzamento della squadra. Rinaldini prende il posto di un precedente dirigente, senza specificare i dettagli dell’accordo.

Mattia Rinaldini è il nuovo Direttore sportivo del Faventia, squadra di Prima categoria. "Faentino, ex calciatore professionista, Rinaldini (foto) porta un patrimonio di esperienza costruito in oltre vent’anni di calcio ai massimi livelli", si legge in una nota della società. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, è stato protagonista di una lunga carriera tra Serie B, Serie C e Serie D, vestendo le maglie di società prestigiose come Ascoli, Padova, Ravenna, Arezzo, Varese, Prato e Benevento, oltre ad aver rappresentato l’Italia con le Nazionali Under 18 e Under 20. Rinaldini ha scelto il Faventia per intraprendere il suo percorso da dirigente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio prima. L’ex ’pro’ Rinaldini è il nuovo Diesse del Faventia

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