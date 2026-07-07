Calcio Napoli | un anno intero di celebrazioni e progetti speciali per il Centenario azzurro

Il Calcio Napoli annuncia i festeggiamenti per il centenario del club. Il programma include un raduno il 1 agosto, un film al cinema e una pubblicazione speciale realizzata in collaborazione con Treccani. Sono previsti anche eventi commemorativi e iniziative per celebrare i 100 anni di storia del club. La società ha comunicato che l’intera stagione sarà dedicata alle celebrazioni del centenario.

Calcio Napoli: presentati i festeggiamenti per il centenario del club. In arrivo un grande raduno il 1 agosto, un film al cinema e una pubblicazione d’autore Treccani. Una ricorrenza storica che unisce sport, cultura e identità sotto un unico grande abbraccio lungo dodici mesi. Il Calcio Napoli si appresta a festeggiare il suo primo secolo di vita e, per onorare al meglio questo traguardo, la società di servizi sportivi ha strutturato una ricca programmazione di eventi celebrativi. Il percorso prenderà ufficialmente il via con una grande manifestazione pubblica il prossimo 1 agosto e accompagnerà gli appassionati per l’intera durata della stagione, concludendosi formalmente il 31 luglio del 2027. 🔗 Leggi su 2anews.it

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