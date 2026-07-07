Calcio inchiesta su gestione Bari Calcio perquisite sedi società biancorossi Napoli e Filmauro**

Il 7 luglio sono state perquisite la sede della società calcio Bari, quella di Filmauro e un ufficio a Napoli. Le operazioni fanno parte di un'inchiesta sulla gestione del club biancorosso. Le autorità hanno acquisito documenti e materiale presso le sedi coinvolte. Le perquisizioni sono state effettuate senza arresti o altre misure restrittive. Le indagini sono in corso e non sono state rilasciate ulteriori informazioni sui motivi delle perquisizioni.

Bari, 7 lug. - (Adnkronos) - Sono state perquisite la sede della Società Sportiva calcio Bari, nel capoluogo pugliese, la sede legale della Filmauro, a Roma, e la sede legale della Società Sportiva calcio Napoli nel capoluogo campano, nell'ambito delle indagini alla gestione del Bari Calcio condotte dalla Guardia di Finanza del capoluogo pugliese e coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo pugliese secondo quanto risulta dai documenti visionati dall'Adnkronos. Le Fiamme Gialle intendono esaminare la documentazione contabile ed extracontabile, sia informatica che cartacea, anche custodita o memorizzata nei pc, supporti di... 🔗 Leggi su Iltempo.it

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06 GIUGNO 2026 - BARI CALCIO: GRASSANI SU MULTIPROPRIETÀ: SI VADA OLTRE VINCOLO TERRITORIALE

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