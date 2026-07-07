calcio giovanile il san pietro in vincoli a caccia di talenti

Da oggi il settore giovanile del San Pietro in Vincoli apre le porte ai giovani calciatori con l’avvio degli Open Day. La manifestazione permette ai ragazzi interessati di partecipare alle sessioni di prova e di conoscere le attività previste per la nuova stagione. L’iniziativa si rivolge a tutti i giovani che vogliono avvicinarsi al calcio, offrendo loro l’opportunità di entrare a far parte del club e sviluppare le proprie abilità sportive.

Da oggi il San Pietro in Vincoli apre le porte ai giovani calciatori: infatti, con l’inizio ufficiale della nuova stagione scattano anche gli Open Day del settore giovanile. Due appuntamenti per conoscere da vicino una delle realtà del territorio ravennate, con un progetto rinnovato, uno staff motivato e tanta voglia di costruire una stagione ricca di entusiasmo. Così lo Spiv invita tutti i ragazzi che desiderano avvicinarsi al calcio o entrare a far parte della famiglia verdeblù agli Open Day in programma domani, mercoledì 8 luglio e a fine mese, mercoledì 29 luglio, entrambi con inizio alle ore 19, al Centro Sportivo Comunale di via Abbadia 4, a San Pietro in Vincoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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