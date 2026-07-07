Calci e pugni i carabinieri durante un controllo arrestato marocchino

Durante un controllo nella zona di Caldiero, un uomo di 32 anni ha aggredito con calci e pugni i carabinieri di San Bonifacio. L’uomo, di origini marocchine, è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. Nessun dettaglio su eventuali feriti o altri coinvolti. L’episodio si è verificato nel contesto di controlli di routine. La vicenda è stata segnalata alle autorità competenti.

CALDIERO (VERONA) – Ha aggredito con calci e pugni i carabinieri di San Bonifacio, in provincia di Verona, durante alcuni controlli nella zona di Caldiero e, per questo, un 32enne di origini marocchine è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo, che è stato bloccato la sera di sabato 4 luglio, era già noto alle forze dell’ordine. Durante un controllo ordinario, i carabinieri hanno fermato anche il 32enne che, durante le operazioni di identificazione, ha improvvisamente tentato di sottrarsi agli accertamenti dandosi alla fuga a piedi. Gli agenti lo hanno, però, raggiunto e bloccato, portandolo, poi, al comando per gli accertamenti di rito. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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AGGREDISCE I CARABINIERI IN PIAZZA UNITA': SEDATO E ARRESTATO | 29/05/2026

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