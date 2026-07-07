Caccia al selfie al ‘Bagno Nettuno’ | c’è Pio Esposito

Da lanazione.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la calda domenica di luglio, si è diffusa la voce tra i ragazzini in spiaggia che Pio Esposito si trovava al ‘Bagno Nettuno’. Alcuni testimoni hanno riferito di averlo visto vicino alla zona del bagno, mentre tentava di scattare selfie. Nessuna conferma ufficiale, ma la presenza del noto personaggio è stata confermata da alcuni testimoni. La notizia si è diffusa rapidamente tra i frequentatori della spiaggia.

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Pio Esposito al Nettuno. Era circa l’ora di pranzo della prima caldissima domenica di luglio quando si è diffusa questa voce tra i ragazzini in spiaggia. Un tam tam immediato e spontaneo che li ha portati a decine nel giardino del popolare stabilimento balneare. E qualche giovane interista che non ha potuto esserci, magari perché era a fare il bagno, si è disperato. "Erano tutti raggruppati in giardino, poi tutti di corsa a bordo piscina. Lì per lì ho pensato a una di quelle scaramucce tra bande, poi mi sono resa conto che erano in cerca di autografi e selfie " racconta Fiorenza Puccetti titolare del bagno e del ristorante annesso. "Anche il mio compagno Luca Ragoni ha voluto farsi un selfie". 🔗 Leggi su Lanazione.it

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