Pio Esposito al Nettuno. Era circa l’ora di pranzo della prima caldissima domenica di luglio quando si è diffusa questa voce tra i ragazzini in spiaggia. Un tam tam immediato e spontaneo che li ha portati a decine nel giardino del popolare stabilimento balneare. E qualche giovane interista che non ha potuto esserci, magari perché era a fare il bagno, si è disperato. "Erano tutti raggruppati in giardino, poi tutti di corsa a bordo piscina. Lì per lì ho pensato a una di quelle scaramucce tra bande, poi mi sono resa conto che erano in cerca di autografi e selfie " racconta Fiorenza Puccetti titolare del bagno e del ristorante annesso. "Anche il mio compagno Luca Ragoni ha voluto farsi un selfie". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caccia al selfie al ‘Bagno Nettuno’: c’è Pio Esposito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Inter, Calhanoglu lavora a parte: fastidio al polpaccio per Pio Esposito in vista della LazioL’attaccante è stato costretto a lavorare separatamente dal resto della squadra a causa di un fastidio al polpaccio.

Pio Esposito senza prezzo: l’Inter lo blinda fino al 2031, ingaggio triplicatoL’Inter ha rinnovato il contratto di Pio Esposito fino al 2031, triplicando il suo ingaggio.