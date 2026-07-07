Oggi vari personaggi noti festeggiano il compleanno. Tra loro ci sono conduttrici, giornalisti, musicisti e sportivi. Tra le celebrità ci sono una conduttrice televisiva, un giornalista, un musicista dei Beatles, e un calciatore. Sono stati ricordati anche un ex calciatore, un giornalista e un dirigente sportivo. La giornata vede quindi molte celebrazioni di figure pubbliche di diversi settori, tutte nate nello stesso giorno.

Buon compleanno Stella Prudente, Sergio Romano, Roberto d’Agostino, Ringo Starr, Alberto Aquilani, Antonello Palombi, Mario Pescante, Michele Mirabella, Claudio Merlo, Mimmo Locasciulli, Ettore Pietro Pirovano, Gino Vignali, Alessandro Nannini, Antonella Incerti, Licia Colò, Paolo Giordano, Paolo Galimberti, Francesca Puglisi, Marta Zoffoli, Moreno Morello, Sara Palmas, Giacomo Triglia, Fabio Vagnarelli, Giorgio de Togni, Simone Stortoni, Matteo Viola, Rudy Zini, Antonio Donnarumma. Oggi 7 luglio compiono gli anni: Stella Prudente, giornalista; Sergio Romano, ex ambasciatore, storico, scrittore, giornalista; Bruno dal Bon, ex calciatore;... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Buon compleanno Licia Colò, Stella Prudente, Moreno Morello

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