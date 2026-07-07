Il bonus personale ATA da 110 euro sarà erogato ai lavoratori ATA che hanno prestato servizio nell’anno scolastico 2025-2026. Si tratta di un importo una tantum previsto dal nuovo CCNL scuola 2025-2027. La cifra riguarda esclusivamente chi ha svolto attività durante quel periodo. La somma sarà distribuita in un’unica soluzione, ma ancora non sono stati comunicati i tempi esatti di pagamento.

Il bonus personale ATA da 110 euro è tra le novità economiche del CCNL scuola 2025-2027. Si tratta di un importo una tantum, riconosciuto a chi ha lavorato nell'anno scolastico 20252026. Il pagamento non arriva subito: la misura è fissata per gennaio 2027 e viaggia separata dagli arretrati legati al rinnovo economico del contratto.Bonus personale ATA: a chi spetta il riconoscimentoIl bonus personale ATA riguarda chi ha prestato servizio nella scuola durante l'anno 20252026. A chiarirlo è stato Stefano Cavallini, componente della segreteria nazionale Anief, in un intervento sul portale Orizzonte Scuola. Il diritto all'importo una tantum matura in base al servizio svolto, come previsto dal testo contrattuale. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Bonus personale ATA da 110 euro: a chi spetta e quando sarà erogato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Personale ATA, bonus una tantum da 110 euro: quando sarà pagato e a chi spetta

Rinnovo contratto scuola 2025-2027: aumenti medi del 5,39% e bonus una tantum di 110 euro per il personale ATAIl Consiglio dei Ministri ha approvato la firma definitiva del rinnovo del contratto del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2025-2027.

Temi più discussi: Personale ATA, bonus una tantum da 110 euro: quando sarà pagato e a chi spetta; Scuola, in arrivo aumenti per il personale: in media 137 euro in più al mese; CCNL Scuola: aumento medio per il personale docente di 143 euro e di 107 euro per il personale Ata; Una tantum ATA da 110 euro: chi ne ha diritto e da quando.

Personale ATA, bonus una tantum da 110 euro: quando sarà pagato e a chi spetta qds.it/personale-ata-… #QDS #QdSNotizie #QdsNews x.com

Personale ATA, bonus una tantum da 110 euro: quando sarà pagato e a chi spettaTra le novità economiche del CCNL Scuola 2025-2027 c'è anche il riconoscimento di un importo una tantum destinato al personale ATA. A chiarire tempi e destinatari della misura è stato Stefano Cavallin ... orizzontescuola.it

Bonus una tantum personale ATA 110 euro: a chi spetta e quando arrivaAl via il bonus una tantum approvato con il CCNL Scuola 2025 2027: ecco a chi spetta, quando arriva e qual è l'importo erogato al personale ATA e come funziona. ticonsiglio.com