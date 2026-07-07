L'Agenzia delle Entrate ha avviato controlli sui bonifici tra parenti, analizzando la provenienza dei fondi. Questi trasferimenti possono essere considerati redditi non dichiarati, a meno che non siano accompagnati da documentazione che ne dimostri la legittimità. La verifica mira a identificare eventuali somme non dichiarate o non giustificate. Le autorità fiscali stanno monitorando attentamente i movimenti di denaro tra familiari per evitare evasione fiscale.

I bonifici tra parenti sono oggetto di controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate, che potrebbe voler approfondire la natura del trasferimento. I versamenti sui conti correnti possono infatti essere presunti come redditi non dichiarati, a meno che il contribuente non favorisca prove documentali. Intanto, una sentenza della Corte di Giustizia Tributaria del 2024 ha chiarito che i bonifici dei familiari non assumono automaticamente rilevanza reddituale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Bonifici tra parenti, scattano i controlli dell'Agenzia delle Entrate

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