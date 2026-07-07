Pochi minuti fa, Nigel Farage, leader di Reform UK, ha annunciato di aver deciso di dimettersi da deputato. La sua scelta mira a provocare elezioni suppletive nel collegio che rappresenta. Farage ha comunicato la decisione senza ulteriori dettagli, lasciando aperta la possibilità di nuove consultazioni elettorali. La notizia ha subito attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e dei media politici.

Nigel Farage, leader di Reform UK, ha comunicato martedì la decisione di rassegnare le dimissioni da deputato con l’obiettivo di determinare lo svolgimento di elezioni suppletive nel collegio in cui è stato eletto. Secondo quanto dichiarato, Farage intende ripresentarsi come candidato. L’annuncio è stato accompagnato da un intervento televisivo in cui ha criticato con toni duri le interferenze dei media e ha sostenuto che l’ establishment starebbe cercando di frenare l’espansione del suo partito. La scelta arriva dopo le notizie circolate sul sostegno ottenuto dal suo storico alleato George Cottrell, già condannato in passato per frode. Il riferimento al suo coinvolgimento è tornato al centro del dibattito politico britannico nelle ore successive alla comunicazione delle dimissioni. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Bomba al governo: “Si è dimesso”. La notizia pochi minuti fa

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