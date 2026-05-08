Garlasco il terremoto pochi minuti fa | È stata lei Bomba sconvolgente ora è tutto chiaro

Un terremoto giudiziario si è verificato a Garlasco pochi minuti fa, con una dichiarazione che ha colto di sorpresa molti. Si tratta di un'affermazione che indica un coinvolgimento diretto di una persona specifica nel caso. Questo sviluppo ha riaperto le discussioni e sollevato nuove domande sulla vicenda, che sembrava ormai definita. Le autorità stanno attualmente verificando i dettagli di questa rivelazione.

A volte i casi che sembravano “chiusi” tornano all’improvviso a bussare, e lo fanno nel modo più destabilizzante: con una frase, un retroscena, un nome che riapre ferite e polemiche. E a Garlasco, a quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, l’aria è di nuovo elettrica. Negli ultimi mesi l’attenzione attorno al delitto è risalita, tra nuove carte, tensioni e un clima che – secondo quanto emerge – non sarebbe affatto sereno. Dentro quell’incastro di dolore, processi e verità contese, ora spunta un passaggio che sta facendo rumore: riguarda contatti, timori e una strategia che, agli occhi degli investigatori, avrebbe avuto un obiettivo preciso.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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