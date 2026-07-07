Un uomo ha ordinato patatine e birra in un locale di Bologna, poi si è seduto a un tavolo aspettando la cena, che aveva già pagato. Dopo pochi minuti, ha minacciato i dipendenti con un coltello, prima di fuggire. Le forze dell'ordine sono intervenute per le ricerche dell'aggressore. Non ci sono stati feriti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

È entrato nel locale e ha ordinato patatine e birra, poi si è seduto a un tavolo ad aspettare la cena, a conto già saldato. Pochi i minuti di attesa per vedere arrivare il cameriere con piatto e bibita, eppure l’animo del cliente, non si sa bene per quale motivo, ha continuato a farsi sempre più incandescente, fino a quando non ha tirato fuori da una tasca dei pantaloni un coltello e ha cominciato a minacciare camerieri e dipendenti. Sono stati minuti concitati e di tensione che sarebbero potuti finire molto peggio, ma fortunatamente l’uomo è stato disarmato da due lavoratori e un altro cliente ed è scappato, non prima di aver preso al volo la sua birra. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, ordina patatine e birra da Berberè poi minaccia con un coltello i dipendenti. Aggressore in fuga

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