Bologna ordina patatine e birra da Berberè poi minaccia con un coltello i dipendenti Aggressore in fuga

Da corrieredibologna.corriere.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un uomo ha ordinato patatine e birra in un locale di Bologna, poi si è seduto a un tavolo aspettando la cena, che aveva già pagato. Dopo pochi minuti, ha minacciato i dipendenti con un coltello, prima di fuggire. Le forze dell'ordine sono intervenute per le ricerche dell'aggressore. Non ci sono stati feriti. La polizia sta indagando sull’accaduto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

È entrato nel locale e ha ordinato patatine e birra, poi si è seduto a un tavolo ad aspettare la cena, a conto già saldato. Pochi i minuti di attesa per vedere arrivare il cameriere con piatto e bibita, eppure l’animo del cliente, non si sa bene per quale motivo, ha continuato a farsi sempre più incandescente, fino a quando non ha tirato fuori da una tasca dei pantaloni un coltello e ha cominciato a minacciare camerieri e dipendenti. Sono stati minuti concitati e di tensione che sarebbero potuti finire molto peggio, ma fortunatamente l’uomo è stato disarmato da due lavoratori e un altro cliente ed è scappato, non prima di aver preso al volo la sua birra. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

bologna ordina patatine e birra da berber232 poi minaccia con un coltello i dipendenti aggressore in fuga
© Corrieredibologna.corriere.it - Bologna, ordina patatine e birra da Berberè poi minaccia con un coltello i dipendenti. Aggressore in fuga
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Minaccia il padre con un coltello per 10 euro, poi gli distrugge la biciUn uomo di 32 anni di Castellammare di Stabia è stato arrestato dopo aver minacciato il padre con un coltello chiedendo 10 euro e aver...

Rapinatore armato di coltello minaccia dipendenti e clienti: doppio colpo in pochi minutiUn uomo di 46 anni, residente a Cisterna ma originario di Latina, è stato arrestato a Lecce dopo aver compiuto due rapine in pochi minuti.

Si parla di: Sagra della patata a Sant’Agata Bolognese (Bologna).

bologna ordina patatine eBologna, ordina patatine e birra da Berberè poi minaccia con un coltello i dipendenti. Aggressore in fugaDopo aver ordinato ha tirato fuori un coltello dalla lama di dieci centimetri e ha minacciato i dipendenti della pizzeria. I carabinieri indagano per identificare e rintracciare un giovane descritto c ... corrieredibologna.corriere.it

bologna ordina patatine eOrdina le patatine, si spazientisce per l’attesa e minaccia il cameriere col coltello: paura alla pizzeria Berberè, caccia all’uomoIl giovane era entrato nel locale per ordinare una porzione di patatine fritte. Durante l’attesa si è avvicinato al bancone e ha puntato l’arma contro la vittima: telecamere al vaglio per risalire all ... ilrestodelcarlino.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web