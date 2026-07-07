L’arpa di Kety Fusco arriva al Cassero nel corso del suo Bohème Tour. Lo strumento, che unisce elementi tradizionali e innovativi, dialoga con l’elettronica e i linguaggi contemporanei. Fusco utilizza l’arpa in modo da superare i confini della musica classica, sperimentando nuove sonorità. La performance si inserisce in un percorso che combina la tradizione con la sperimentazione, offrendo un’esperienza musicale che coinvolge anche le moderne tecnologie.

L’arpa di Kety Fusco tra tradizione e avanguardia: il Bohème Tour arriva al Cassero. Un’arpa che supera i confini della tradizione per trasformarsi in uno strumento capace di dialogare con l’elettronica, la sperimentazione e i linguaggi contemporanei. È questa la cifra artistica di Kety Fusco, protagonista stasera alle 21 alla Fortezza Medicea di Poggibonsi. In seno al Festival Piazze d’Armi e di Città. Con il suo Bohème Tour, la musicista porta in scena un progetto che affonda le radici nella rigorosa formazione accademica, ma che trova la propria identità proprio nella volontà di superarne i confini. L’arpa, simbolo per eccellenza della musica classica, viene liberata dal suo ruolo tradizionale per diventare un laboratorio sonoro, attraversato da effetti elettronici, campionamenti e paesaggi acustici in continua evoluzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bohème Tour. L’arpa di Kety Fusco arriva al Cassero

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Kety Fusco – Live Studio Session (Electroacoustic Harp & AI Visuals)

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