Francesco Friedrich ha annunciato ufficialmente la prosecuzione della propria carriera agonistica. In Germania vi era incertezza riguardo il futuro del più grande bobbista di tutti i tempi, reduce da una stagione nella quale si era dovuto inchinare al grande rivale e coetaneo Johannes Lochner, per una volta capace di sovvertire gli storici rapporti di forza che lo vedevano “eterno secondo”. Dubbi spazzati via dall’annuncio effettuato dal trentaseienne sassone. “ Voglio organizzare il mio team in maniera tale da guardare al 2030. L’obiettivo sono proprio i Giochi olimpici delle Alpi Francesi. È come se si ricominciasse da capo e voglio approcciare questa nuova fase della mia carriera con assoluta devozione al fronte sportivo, senza tuttavia dimenticare che esiste una vita al di fuori delle piste. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bob, Francesco Friedrich annuncia che la sua carriera continua. “Obiettivo 2030” per il più grande di tutti i tempi

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