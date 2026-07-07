Bob Francesco Friedrich annuncia che la sua carriera continua Obiettivo 2030 per il più grande di tutti i tempi
Francesco Friedrich ha confermato che continuerà la carriera agonistica, con l’obiettivo di arrivare fino al 2030. La notizia arriva dopo periodi di incertezza sul suo futuro nel mondo dello sport.
Francesco Friedrich ha annunciato ufficialmente la prosecuzione della propria carriera agonistica. In Germania vi era incertezza riguardo il futuro del più grande bobbista di tutti i tempi, reduce da una stagione nella quale si era dovuto inchinare al grande rivale e coetaneo Johannes Lochner, per una volta capace di sovvertire gli storici rapporti di forza che lo vedevano “eterno secondo”. Dubbi spazzati via dall’annuncio effettuato dal trentaseienne sassone. “ Voglio organizzare il mio team in maniera tale da guardare al 2030. L’obiettivo sono proprio i Giochi olimpici delle Alpi Francesi. È come se si ricominciasse da capo e voglio approcciare questa nuova fase della mia carriera con assoluta devozione al fronte sportivo, senza tuttavia dimenticare che esiste una vita al di fuori delle piste. 🔗 Leggi su Oasport.it
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