Manuela Carriera è intervenuta a La volta buona, condotto da Caterina Balivo, e ha parlato del suo rapporto con Francesco Chiofalo. Durante l’intervista, ha dichiarato di essere la sua fidanzata e ha anche affermato di essere la sua prima criticona. La conversazione si è concentrata su alcuni aspetti della loro relazione, senza approfondire dettagli personali o motivazioni.

Manuela Carriero è stata ospite di Caterina Balivo a La volta buona nella puntata di oggi dove si è lasciata sfuggire alcune rivelazioni sul suo fidanzato Francesco Chiofalo. La loro storia d'amore è iniziata poco più di un anno fa, alla conduttrice ha detto che aveva già gli occhi 'husky' quando si sono conosciuti. Con un po' di ironia ha detto: "Sono la sua fidanzata, ma pure la sua prima hater, noi litighiamo tantissimo". Più volte si è parlato dell'ossessione di Chiofalo per la chirurgia estetica, di recente a Belve ha detto che tra qualche settimana sperimenterà un nuovo intervento, si tratta di un tatuaggio istantaneo.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Manuela Carriera su Francesco Chiofalo svela: “Sono la sua fidanzata, ma pure la sua prima hater”

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