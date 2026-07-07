blitz anti droga a salerno i nos fermano anche un minore

Un'operazione dei Nos, il nucleo speciale dei vigili urbani di Salerno, ha portato a un blitz anti droga nel centro della città. Durante l’intervento è stato fermato anche un minore. L’operazione, guidata dal comandante del nucleo e promossa dal sindaco, mira a contrastare situazioni di illegalità che minacciano la sicurezza urbana. La polizia ha sequestrato sostanze stupefacenti e ha effettuato controlli nelle aree interessate. Nessuna informazione è stata resa nota riguardo a eventuali altri fermi o coinvolgimenti.

Tempo di lettura: 2 minuti Ancora un blitz ed un’operazione firmata Nos, lo speciale nucleo dei vigili urbani di Salerno guidato da Andrea Anastasio e voluto dal sindaco Vincenzo De Luca per intervenire in situazioni che mettono a rischio la sicurezza del Comune capoluogo. Controlli a tappeto tra Stazione, via Torretta e Lungomare: il NOS ha passato al setaccio le aree più esposte allo spaccio e sequestra hashish e crack. Nei guai due maggiorenni e un sedicenne, trovato con oltre 80 grammi di droga e tutto il kit per confezionare le dosi. Il blitz è scattato ieri, quando il Nucleo Operativo di Sicurezza ha intensificato le verifiche nelle zone maggiormente sensibili della città. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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