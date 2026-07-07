bimbo di 3 anni trovato morto nella piscina di famiglia

Un bambino di tre anni è stato trovato senza vita nella piscina di famiglia, situata nel giardino di casa. I soccorritori sono intervenuti immediatamente, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato indagini per chiarire le circostanze dell’incidente. Il padre, visibilmente sconvolto, ha commentato con poche parole: “Ho fallito”.

Dopo che suo figlio di 3 anni è stato trovato “immobile” nella piscina sul retro della casa di famiglia, un padre affranto del New Jersey ha espresso con due parole tutto il peso della sua perdita: “Ho fallito”. Il 27 giugno, Michael Stephen e sua moglie, Sandra Shevlin, si trovavano nella loro casa di Blackwood, nel New Jersey, quando un pomeriggio come tanti si è improvvisamente trasformato nel peggior incubo di ogni genitore. In un post su Facebook pubblicato due giorni dopo, Michael ha spiegato che lui e sua moglie erano in cucina quando Ella, la gemella di Elijah di 3 anni, era lì in piedi, completamente bagnata. «Le nostre vite sono cambiate per sempre. 🔗 Leggi su Newsner.it

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BIMBO DI 7 ANNI TROVATO MORTO NELLA LAVATRICE: ARRESTATO IL PADRE. ECCO COSÈ ACCADUTO

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