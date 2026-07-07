bimbi al festival tra bauli magici escape room e musical

Durante il festival, i bambini possono partecipare a varie attività come giochi con i bauli magici, escape room e spettacoli musicali. Le iniziative si svolgono tra il 18 e il 21 luglio nelle aree dedicate, offrendo intrattenimento e momenti di divertimento pensati appositamente per i più piccoli. Le attività sono organizzate all’interno di spazi appositamente allestiti e sono aperte al pubblico infantile.

C’è un festival dentro il festival. Quello organizzato dalla Fondazione Pergolesi Spontini nelle terre di Pergolesi e Spontini - dal 18 luglio al 21 settembre 2026, tema “Accordi disarmanti” - riserva ai più giovani e alle famiglie una serie di appuntamenti dove la musica attraversa il gioco, l’avventura e il musical grazie a Trevalli Cooperlat educational partner 2026. Il 20 luglio ore 17.30 nel centro storico di Maiolati Spontini va in scena “Il giovane Spontini. Caccia al tesoro musicale”, per bambini dai 6 ai 12 anni: ideata e condotta da Pietro Piva in collaborazione con la Scuola Musicale G.B. Pergolesi, è un percorso tra enigmi, giochi e piccole esecuzioni musicali nei luoghi del borgo che ha dato i natali a Gaspare Spontini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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