Benevento | risoluzione contrattuale per Ciurleo Iacoponi e Avolio

Il Benevento ha annunciato la risoluzione dei contratti con tre calciatori: Marco Ciurleo, Vincenzo Avolio e Riccardo Iacoponi. La decisione riguarda la fine del rapporto sportivo con i tre atleti, senza ulteriori dettagli sulla durata o le motivazioni. Nessuna comunicazione ufficiale ha specificato le tempistiche o eventuali accordi successivi. La squadra si prepara a nuove eventuali sostituzioni o modifiche nell’organico.

Tempo di lettura: < 1 minuto Giornata di risoluzioni contrattuali per il Benevento che ha annunciato la fine dei rapporti sportivi con Marco Ciurleo, Vincenzo Avolio e Riccardo Iacoponi. I primi due, dopo aver fatto tutta la trafila nel settore giovanile della Strega erano stati contrattualizzati non trovando, però, mai spazio in giallorosso. Iacoponi, invece, era stato acquistato dal Benevento nella scorsa stagione dal Trastevere ed aveva sottoscritto un accordo biennale dividendosi, poi, tra Prato ed Heraclea. Avolio è reduce dalla stagione al Termoli in Serie D mentre Ciurleo era in prestito alla Scafatese dove ha vinto il campionato sempre in Serie D. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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