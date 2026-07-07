Il centrocampista del Belgio si è infortunato durante la partita contro gli Stati Uniti, riportando un crociato rotto che ha messo fine alla sua partecipazione al Mondiale. Nonostante la vittoria schiacciante e l'accesso ai quarti di finale, il giocatore dovrà saltare il resto del torneo. La squadra ha mostrato una prestazione convincente, con De Ketelaere e Lukaku decisive per il passaggio del turno.

Belgio travolgente contro gli Stati Uniti: De Ketelaere e Lukaku per il passaggio ai quarti, ma Rudi Garcia perde Onana per infortunio. Il Belgio di Rudi Garcia vola ai quarti di finale del Mondiale con una prestazione di grande autorità. Nella notte, i Red Devils hanno travolto gli Stati Uniti di Mauricio Pochettino con un netto 4-1, cancellando in campo le ambizioni della nazionale a stelle e strisce e mettendo alle spalle anche le polemiche legate al caso Balogun. Ascolta le nostre notizie! Non hai tempo di leggere? Scopri la nuova sezione Podcast di Calcio News 24 e ascolta i nostri approfondimenti audio. Il successo belga porta la firma pesante di due protagonisti molto conosciuti dal calcio italiano: Charles De Ketelaere e Romelu Lukaku. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Belgio ai quarti, ma perde Onana: crociato rotto e Mondiale finito per il centrocampista

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