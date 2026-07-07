Beautiful streaming replica puntata 7 luglio 2026 | Video Mediaset

Notizia in breve

Il 7 luglio 2026 è andata in onda una nuova puntata di Beautiful, disponibile in streaming e replica su Video Mediaset. Durante l’episodio, Steffy scopre sua madre Taylor in lacrime e si preoccupa. La scena si concentra sul rapporto tra i personaggi e sui loro vissuti emotivi. La soap segue le vicende dei personaggi principali, con un focus sulle dinamiche familiari e le tensioni tra i protagonisti.