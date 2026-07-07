Beautiful streaming replica puntata 7 luglio 2026 | Video Mediaset
Il 7 luglio 2026 è andata in onda una nuova puntata di Beautiful, disponibile in streaming e replica su Video Mediaset. Durante l’episodio, Steffy scopre sua madre Taylor in lacrime e si preoccupa. La scena si concentra sul rapporto tra i personaggi e sui loro vissuti emotivi. La soap segue le vicende dei personaggi principali, con un focus sulle dinamiche familiari e le tensioni tra i protagonisti.
Nuovo appuntamento oggi – martedì 7 luglio – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Steffy trova sua madre Taylor in lacrime e si allarma immediatamente. Taylor minimizza, ma dietro quell’emozione si nasconde un segreto terribile. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
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