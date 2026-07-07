Le conseguenze della scelta di Hope continuano a farsi sentire nelle puntate USA di Beautiful. La crisi colpisce non solo Ridge e Steffy, ma anche Electra e Zende, che vedono improvvisamente vacillare i loro progetti professionali. Le puntate americane di Beautiful stanno raccontando una delle fratture più profonde mai viste tra le famiglie Logan e Forrester. Al centro della tempesta c’è Hope Logan, che con una decisione destinata a fare discutere ha innescato una serie di conseguenze capaci di sconvolgere gli equilibri della celebre casa di moda fondata da Eric Forrester. Per molti membri della famiglia Forrester si tratta di un vero e proprio tradimento. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Beautiful, Anticipazioni Americane: dopo Hope arrivano guai seri per i Forrester!

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Beautiful, Anticipazioni Americane: Ivy La Nuova Cattiva Della Soap!

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