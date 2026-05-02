Beautiful Americane | Hope pronta a lasciare la Forrester?

Anticipazioni Beautiful: Hope esclusa ancora, Forrester blocca Hope for the Future. La nuova strategia della Forrester cambia tutto e lascia Hope senza spazio. La sua collezione viene fermata per dare priorità all’alta moda, scatenando una nuova delusione. Una scelta che segna un punto critico nel percorso della Logan. Per Hope Logan la situazione sembra ripetersi in modo quasi beffardo. Quando tutto sembrava finalmente pronto per il ritorno in grande stile della sua linea, la Hope for the Future, arriva una doccia fredda che cambia completamente le carte in tavola. La decisione arriva direttamente da Steffy Forrester, che comunica alla sorellastra una notizia difficile da digerire: il lancio della collezione viene sospeso.🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

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Dirty Plan! Hope and Deke tell Steffy FIVE words before leaving Forrester Creations! B&B Spoilers

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