La Virtus ha annunciato l’ingaggio di Zdravko Okiljevic, un lungo montenegrino di 22 anni. Nato a Niksic, ha 2,03 metri e pesa 96 chili. Gioca con lo status di italiano, grazie alla formazione. La squadra ha già definito il quintetto, in attesa del ripescaggio. La scelta di Okiljevic è stata fortemente voluta dall’allenatore Baldiraghi.

Un quintetto la Virtus ce l’ha già. L’ultimo annuncio è quello di Zdravko Okiljevic. Nato il 13 ottobre del 2001 a Niksic, in Montenegro, Okiljevic, due metri e tre per 96 chilogrammi, gioca con lo status da italiano, avendo la formazione. Cresciuto nei vivai di KK Montenegro e Buducnost Podgorica, ha vestito anche la maglia della nazionale, in occasione dei Mondiali Under 17 in Cina, ed è arrivato in Italia a Capo d’Orlando, per poi giocare anche a Lucca, Ozzano, Olginate, nella Real Sebastiani Rieti, nella Pielle Livorno ed a Piombino con 5.1 punti, il 39% nel tiro da tre e 4.3 rimbalzi in 17 minuti di impiego sul campo, raggiungendo i playoff di B Nazionale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, il montenegrino fortemente voluto da Baldiraghi: "E’ un lungo moderno». Nell’attesa del ripescaggio, la squadra è quasi fatta. Virtus, con Okiljevic si chiude il nuovo quintetto

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