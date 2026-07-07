Il giocatore Jaylen Barford ha firmato un nuovo contratto con la Pallacanestro Reggiana, rimanendo nel roster della squadra. La notizia è stata comunicata dal general manager Marco Sambugaro, che ha confermato il rinnovo. Nel frattempo, altri due giocatori, Jt Thor e Jaime Echenique, hanno lasciato la squadra, mentre Vitali si avvicina a un trasferimento in una squadra di Sassari.

Dopo quelli di Jt Thor e Jaime Echenique il general manager della Pallacanestro Reggiana, Marco Sambugaro, porta a casa anche un altro prezioso rinnovo: quello di Jaylen Barford. L’attesa firma dell’esterno Usa è arrivata nella notte tra domenica e lunedì; dopo una trattativa più complessa del previsto. Alla fine però si è trovato un equilibrato punto di incontro tra le richieste, più alte dell’anno passato, del giocatore, e l’offerta biancorossa. Nella scorsa annata Barford ha chiuso con quasi 15 punti di media e il 35% al tiro da 3 in serie A. 13,4 punti e il 38% dalla lunga distanza, in Coppa. A questo punto il management biancorosso punta deciso all’acquisto del nuovo playmaker, sul quale è destinata la quota più alta del budget di mercato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Segui gli aggiornamenti su Sassari.

© Ilrestodelcarlino.it - Barford resta biancorosso, Vitali verso Sassari

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Barford, salvagente biancorosso. Caupain costretto agli straordinariNel match di ieri, Barford si è distinto con 27 minuti sul campo, segnando cinque su sette da due punti e tre su cinque da tre, con due liberi...

Matelica scatenato. D’Errico resta biancorossoIl Matelica ha confermato il centrocampista offensivo Gianfranco D’Errico, nato nel 1994, anche per la prossima stagione.

Barford resta biancorosso, Vitali verso SassariDopo quelli di Jt Thor e Jaime Echenique il general manager della Pallacanestro Reggiana, Marco Sambugaro, porta a casa ... ilrestodelcarlino.it

Barford, salvagente biancorosso. Caupain costretto agli straordinariJaylen BARFORD (27 minuti, 5/7 da 2, 3/5 da 3, 2/2 ai liberi, 1 rimbalzo, 1 persa, 1 assist, 1 stoppata, 21 punti) Nonostante la difesa meneghina lo scelga come principale bersaglio della propria ... ilrestodelcarlino.it