Una bambina nata con una rara cardiopatia congenita è tornata a casa in Valdichiana senese, dopo un intervento tempestivo che ha coinvolto ospedali e servizi di emergenza in Toscana. La piccola, di un giorno, ha affrontato una corsa contro il tempo appena nata ed è ora in buona salute, circondata dall’affetto della famiglia. La sua storia si è conclusa con un esito positivo grazie alle cure ricevute dalla rete sanitaria regionale.

È tornata a casa, nella Valdichiana senese, sta bene e cresce circondata dall’affetto della sua famiglia. È la bimba che, solo due mesi fa, con un giorno di vita, ha affrontato una corsa contro il tempo che ha mobilitato professionisti, ospedali e servizi di emergenza di tutta la rete sanitaria toscana. Nella notte tra il 24 e il 25 aprile la bambina – appena nata – viene trasferita da Nottola a Siena e successivamente all’Ospedale del Cuore di Massa, dove sarà sottoposta a un intervento salvavita. La piccola nasce all’Ospedale di Nottola, dove i medici si accorgono immediatamente di una marcata difficoltà respiratoria: la bambina non risponde in modo soddisfacente alle cure del caso. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Bambina con rara cardiopatia congenita salvata dalla sanità toscana: la storia

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Edoardo nasce con una grave cardiopatia, salvato dalla rete toscana

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