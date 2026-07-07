Balogun è sceso in campo dopo aver suscitato molte polemiche, ma ha lasciato il campo senza brillare. Nonostante l’interesse e gli sforzi della nazionale americana, anche con il supporto della Casa Bianca, l’attaccante non ha fatto la differenza. È stato schierato per il suo talento, ma non ha risolto la partita. Alla fine, ha lasciato il campo con un risultato deludente.

Pur di averlo in campo, l'America trumpiana ha spostato le montagne e il telefono della Casa Bianca ha squillato forte e al numero giusto, ma Folarin è pur sempre Balogun: un attaccante di talento, non l'uomo del destino. In un pomeriggio disastroso per l'orgoglio americano, il centravanti di Pochettino si è sciolto dentro a una storia molto più grande di lui: strattonato da politica, diplomazia e leggi stiracchiate oltre ogni regola, è rimasto da solo in mezzo all'area di rigore e lì i difensori del Belgio lo hanno sbranato. In realtà, è andata a fondo tutta la banda di Pochettino, mai così timida in questo Mondiale.... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Balogun, il nulla dopo le polemiche. Il popolo Usa tutto per lui, ma alla fine esce a testa bassa

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